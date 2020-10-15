На дорогах региона снова возможна гололедица

В связи с этим правительство региона напоминает о важности оперативной замены летних шин на зимние.

В Мурманскую область уверенно входит зима: последние несколько дней синоптики сообщают о понижении температуры, вследствие чего на дорогах нашего региона будет образовываться опасная наледь. При таких условиях резко повышается вероятность возникновения ДТП.

Автовладельцы должны заранее подготовить своё транспортное средство к холодам, чтобы не провоцировать нештатные ситуации. А о состоянии дорог позаботятся подрядчики, которые обладают необходимыми материалами и техникой для эффективной работы.