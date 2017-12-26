На дорогах столицы Заполярья отмечается высокая транспортная загруженность

Жители города и области в предпраздничные дни устремились в торговые центры, чтобы порадовать в новогоднюю ночь своих близких подарками. Коммунальные службы работают в штатном режиме, обеспечивая комфорт и безопасность передвижения на дорогах и тротуарах.

Мурманская зима началась без особо сильных морозов и снегопадов, поэтому городское Управление дорожного хозяйства работает в штатном режиме. Около 200 километров дорог очищаются и посыпаются пескосоляной смесью в круглостуточном режиме. Вручную убирают и обрабатывают противогололёдными материалами лестницы, остановки и тротуары. Техника ежедневно вывозит сотни кубометров снега с улиц города. Однако, помехой в работе дорожников порой становятся сами автомобилисты.

- На отдельных участках дорог припаркованы машины, причём уже некоторые из них стоят уже более месяца и превращаются в огромные сугробы, - говорит Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства». – Они мешают уборке дорог.

Брошенные машины убирают с проезжей части, для этого задействуют и сотрудников ГИБДД. В предстоящие праздники дорожники будут работать в том же режиме, что и сейчас - 24 часа в сутки и семь дней в неделю. На дорогах столицы Заполярья ежедневно трудятся более 100 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, гидромолот и шнекороторная установка.

С начала зимнего сезона с улиц Мурманска управлением дорожного хозяйства уже вывезено более 70 тысяч кубометров снега. А вот забота о дворовых территориях – ответственность управляющих организаций. Если двор полон снега, а на крышах появились опасные сосульки – необходимо отправить жалобу на коммунальщиков в управление округа, Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.