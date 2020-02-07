На дорогах Заполярья проводится масштабное профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

11 человек погибли и 32 получили ранения во время лобовых столкновений автомобилей. Чтобы на дорогах региона таких аварий было меньше, сотрудники автоинспекции организуют профилактические рейды.

Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Целью данного мероприятия является профилактика нарушений правил дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, произошедших из-за выезда на встречную полосу».

Полицейские отмечают, что выезду на встречную полосу сопутствует ряд нарушений. Это игнорирование дорожных знаков, превышение скоростного режима, несоблюдение дистанции и бокового интервала, а также неблагоприятные дорожные и погодные условия и банальная спешка водителей. Опасное нарушение может повлечь за собой не только административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей, но и в некоторых случаях наказание в виде лишения права управления транспортным средством, а в случае гибели людей и уголовную ответственность.