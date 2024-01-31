На дороге к Териберке бушуют метели, из-за которых техника не может расчистить трассу от снега

Жители поморского села к такой ситуации уже привыкли, каждый год они временно становятся отрезанными от «Большой земли». А вот туристы нередко попадают в просак, опаздывают из-за непогоды на рейсы домой.

Это видео опубликовало Министерство транспорта региона со словами: «К сожалению, ночью ветер внёс свои коррективы. Очищенные участки на дорогах в Териберку и Туманный опять заметены. Техника на объекте, ведётся расчистка».

Отметим, что колонну для движения автотранспорта дорожникам всё же удалось организовать.