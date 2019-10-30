На дороге в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки

Сегодня утром в районе 4-го километра автодороги «Автоподъезд к Североморску» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 2 человека.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Калина» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом № 105, который двигался во встречном направлении и перевозил пассажиров по маршруту «Мурманск-Североморск», - рассказывает Александр Игнатович, референт ОИиОС УМВД России по Мурманской области.

После первого столкновения автобус, двигаясь по инерции, столкнулся с автомобилем марки «Киа-Соренто». В автобусе находились более 20 пассажиров. Одна из них - женщина 1958 года рождения, была госпитализирована. Водитель и пассажир автомобиля «Лада» от полученных травм скончались на месте.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. Полицейскими принимаются все меры для обеспечения безопасности дорожного движения на месте происшествия, а также сохранения следовой информации, необходимой для установления полной картины происшествия.