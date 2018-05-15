На дороги Мурманска выходит новая техника

11 новых фронтальных погрузчиков поступило в ведение управления дорожного хозяйства Мурманска. Машины уже совсем скоро выйдут на дороги города. Готовность техники к работе проверил глава администрации города Андрей Сысоев.

Автопарк Мурманского управления дорожного хозяйства станет больше на 17 единиц техники. В ведение организации уже поступили новые автопогрузчики «Амкадор». Ожидается поступлением ещё 6 машин. Все они отечественного производства, отличаются эффективностью, износостойкостью, высокой проходимостью и комфортом в использовании.

Новая техника придёт на смену старой. Из эксплуатации выведут три погрузчика, полностью выработавших свои технические рессурсы.

- У нас заключено два контракта на поставку 17 единиц техники и допоборудования, - сообщил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - По первому контракту поступило 11 автопогрузчиков: 8 больших и 3 мини. Техника очень комфортная, удобная для работы. Ожидаем две каналопромывочные машины, следом подойдёт погрузчик-манипулятор, а к концу сезона - два тяжёлых грейдера и ротор на базе машины Урал».

По словам специалистов, нагрузка на такую технику в условиях нашего края вдвое выше, чем в других регионах. Поэтому требования к ней жёстче. Новые автопогрузчики должны быть универсальны, ведь используются они круглый год. Зимой незаменимы для транспортировки песка и снега, а в тёплое время года - для уборки дорог и тротуаров.

Новая техника предназначена и для решения проблемы мурманской весны - пыльные бури.

- Начинается период ремонта дорог. Мы закупили две единицы техники, которые ещё не эксплуатировалась у нас, - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это будет керноотборник, позволяющий минимизировать пробы, которые мы обязаны отбирать после окончания дорожных работ, чтобы оценить их качество. Это будет минимально делаться аккуратно без серьёзного повреждения асфальтового покрытия. А вторая машина будет работать со швами на дорогах.

По словам специалистов, дорожной техники в городе хватает, парк постоянно растёт и обновляется. Но недостаток кадров существует и здесь. Управление дорожного хозяйства нуждается в профессиональных и ответственных водителях-механизаторах. Для работы на предприятии созданы все условия, в том числе конкурентоспособная заработная плата, официальное трудоустройство и все необходимые социальные гарантии.