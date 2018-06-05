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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.18 19:30

На дороги Мурманска вышел новый троллейбус

Троллейбусное сообщение в Мурманске самое северное в мире, но это никак не сказывается на качестве обслуживания пассажиров. В конце мая северяне могли увидеть на улицах  новый троллейбус «Авангард». Его отличительными особенностями является низкий уровень пола, который позволяет сократить время входа и выхода пассажиров.

- Данный троллейбус удобен в основном тем, что он низкополый, с откидным пандусом и очень удобен для маломобильных пассажиров, - поясняет Евгений Степанов, водитель-наставник АО «Электротранспорт». - В салоне установлена специальная система для информирования пассажиров о названии остановок, устройство для вызова оперативных служб.

Молодому же поколению жителей регионального центра точно придётся по вкусу система для зарядки мобильных устройств. К слову, это уже второй троллейбус в Мурманске, где можно подзарядить свой гаджет. Что же касается цены, то тут перевозчикам существенную поддержку оказывает федеральное правительство.

- Троллейбусы достаточно дорогие, стоят более 13 миллионов, но поскольку этот завод участвует в федеральной программе, то ему федеральный бюджет компенсирует 5 миллионов рублей, - рассказывает Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». -  Для нас он выходит дешевле, мы пользуемся скидкой на 5 миллионов. Это очень значительные средства, потому мы и участвуем в данной программе.

Между тем, этот троллейбус особенный. На его базе апробируют новую систему видеонаблюдения в салоне. Пять камер в режиме реального времени следят за водителем, дорогой и салоном. Причём, видео не только помогает водителю, но и записывается на случай экстренных ситуаций, таких как ДТП, случаи хулиганства и тому подобное.

Всего на предприятии эксплуатируется 15 троллейбусов этой марки,   два из которых были приобретены в этом году.

В ближайшем будущем будет закуплено ещё несколько единиц популярного транспортного средства.

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