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День за днём с «Арктик-ТВ»25.05.18 19:30

На Достоевского провели «День соседей»

В четвёртый раз Мурманск присоединился к акции «День соседей», которая проводится в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Весь месяц в столице Заполярья будут проходить различные субботники, высадка цветов во дворах, спортивные мероприятия, которые призваны объединять всех жителей.

Местом для проведения  масштабного семейного праздника выбрали двор на улице Достоевского, который  в прошлом году в числе первых отремонтировали по программе «Формирования комфортной городской среды»: заменили асфальтовое покрытие, создали пешеходную зону, облагородили газон. На сегодняшние эстафеты вышили многие жильцы микрорайона, так как для них это еще один повод для общения.

- Пришли и  дети, и взрослые на эти спортивные мероприятия. Здесь пройдут  мастер-классы, будет чай с пирожками, - рассказывает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Приятно, что есть здесь созданы условия для того, чтобы  соседи могли общаться друг с другом, отдыхать.

В силе и ловкости соревновались не только дети, но и взрослые. Мужчины смогли помериться силой, поднимая гирю, а женщины показать свои гибкостью и изящество. Однако спортивный праздник «Родной двор - родной город» всего лишь начало. Впереди соседей ждут субботники и другие мероприятия.

- Акция «День соседей» у нас в этом году проводится широко, - отмечает Алёна Кузнецова, начальник ГЖИ Мурманской области, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя». - У нас все мероприятия расписаны чуть ли не на месяц вперёд, а их около пятидесяти. Посетить все просто не возможно, потому что у нас и посадки цветов, и благоустройство парков, и детские соревнования.

Подобные акции и праздники пройдут не только в Мурманске, но и во  многих городах региона. Соседей призывают общими усилиями сделать наш город чище и ярче, привить молодому поколению любовь к спорту и окружающей среде.

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