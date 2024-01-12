На дрейфующую станцию «Северный полюс-41» доставили посылки, новогодние подарки и поздравления со всех концов страны

Именно эту часть груза больше всего ждут полярники в экспедиции. Для многих их них это уже второй Новый год на станции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти полтора года они продолжают масштабные исследования природной среды Арктики.