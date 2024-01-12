День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.24 19:30
На дрейфующую станцию «Северный полюс-41» доставили посылки, новогодние подарки и поздравления со всех концов страны
Именно эту часть груза больше всего ждут полярники в экспедиции. Для многих их них это уже второй Новый год на станции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти полтора года они продолжают масштабные исследования природной среды Арктики.
На судно также доставили свежие продукты, расходные материалы, оборудование для научных исследований.
Экспедиционный состав пополнили три специалиста: новый руководитель гидрохимической группы, геолог и егерь, отвечающий за безопасность учёных в случае появления в зоне работ белых медведей.
Операция прошла в сложных условиях полярной ночи, для этого помимо специального судна, которое в Баренцевом море попало в шторм, специалисты использовали вертолёт.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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