На духовно-спортивный центр можно посмотреть в Сети

В интернете опубликовали 3D визуализацию духовно-спортивного центра «Спас-на-Водах». Проект комплекса представлен в нескольких вариантах.

Кроме картинок никакой информации о будущей стройке нет: не известно ни конкретных дат начала возведения, ни каких либо других подробностей.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл благословил на строительство рядом со Спасом-на-Водах первого в русской церкви Преображенского духовно-спортивного центра. Как отметил владыка, это пилотный проект в стране.