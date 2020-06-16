На двух колёсах, но «без головы»!

Велосезон в Мурманске в самом разгаре. Радуясь теплу и солнышку, любители двухколесного транспорта часто забывают про правила дорожного движения, а иногда и этику поведения на дороге, подвергая опасности и себя, и тех, кто едет или идёт рядом.

Увидеть велосипедиста, или любителя езды на самокате, переезжающего пешеходный переход верхом на железном коне, можно чаще, чем пересекающего его по правилам, спешившись.

Верхом в седле – больше вероятность создать аварийную ситуацию. Для владельцев двухколесного транспорта тоже есть правила дорожного движения. При этом травмы при столкновениях с авто, у них гораздо серьезнее, чем у водителей машин. Велосипед – транспорт лёгкий и неспособный защитить своего владельца.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «В обязательном порядке велосипедистам необходимо спешиваться перед любым пешеходным переходом - будь то регулируемый или нерегулируемый. И понимать, что, если он на тротуаре, то он уже является таким же участником движения, как и пешеход. Как пешеход он должен отслеживать и переходить проезжую часть дороги».

За нарушение, предусмотрен штраф 800 рублей. Угрозу для себя и других участников движения нередко создают любители двухколесного транспорта, лихо лавирующие в потоке машин.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Надо учитывать тот факт, что люди, двигающиеся на автомобиле, не всегда в зеркале видят велосипедистов, поскольку они могут попадать в слепую зону. Просьба ко всем велосипедистам - двигаться по правилам, только правому краю, если они двигаются по дороге. Если он собирается поворачивать направо, он должен занять крайнее правое положение, как водитель автомобиля».

На двухколесном транспорте безопаснее ездить по тротуарам, но нужно быть бдительным, чтобы не травмировать пешеходов. А детям до 14 лет выезд на проезжую часть и вовсе запрещён! Для них только пешеходные дорожки. Не стоит забывать и о специальной экипировке.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «В Мурманске недостаточно мест, где велосипедисты могли бы спокойно кататься. Есть такие площадки в Долине Уюта, но там тоже ходят пешеходы и мамочки с колясками. Я понимаю, что это проблема, но тем не менее. То же самое можно сказать и о моноколёсах, скутерах. Это ваша безопасность, будьте предельно внимательны. Жизнь у нас одна».

И эта ситуация предусмотрена правилами: если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, нужно спешиться. За неисполнение – штраф 800 рублей.