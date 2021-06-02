На экскурсию – на велосипеде и с велогидом

Летняя погода кричит: «Нельзя сидеть дома!» А это значит, что пора брать двухколесного друга и отправляться в путешествие. Например, Сергей Згазинский собирает единомышленников и проводит велоэкскурсии.

Уже много лет Сергей Згазинский вместе с одним из городских велоклубов проводит экскурсии по Мурманску и разным уголкам области на велосипедах. Он составляет маршруты по интересным местам: историческим, культурным и природным. И вместе с единомышленниками отправляется в путешествия по ним.

Сергей Згазинский, велогид: «Катались мы всегда! Набирали людей, ездили, смотрели и так далее. Но лет 7-10 назад мы стали пробовать проводить экскурсии. И первая такая большая экскурсия называлась «Мистический Мурманск». Маршрут продумывается серьёзно, потому что надо обеспечить безопасность движения, в первую очередь. Сделать так, чтобы людям было интересно ехать. Если новички, то маршрут не должен быть тяжёлым».

Конечно, для того чтобы отправиться в путь, путешественникам необходимо быть в защитной экипировке и с нужными вещами для таких поездок.

Сергей Згазинский, велогид: «Люди, которые в первый раз или неуверено сидят в седле, то для них проводится специальные занятия. Вот, Владимир Марченко, эти занятия проводит. Специально тренирует, чтобы шлемы у всех были, аптечка».

По словам гида, на эти прогулки нередко люди собираются не только на велосипедах, но и на электросамокатах, моноколесах и даже, иногда, на роликах. Как рассказал Сергей, ближайшая экскурсия планируется 6 июня. Она пройдёт в Кандалакше. Подробнее об этом можно узнать в социальных сетях (группа https://vk.com/kan_dala).