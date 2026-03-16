На этой неделе для мурманчан распахнёт свои двери Центр научно-технологического творчества «Родина»

Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил на оперативном совещании.

С 21 по 29 марта северяне смогут стать участниками фестиваля науки, технологий и креативных индустрий. Для мурманчан проведут мастер-классы и лекции лучшие российские эксперты. Вход будет бесплатный, но по предварительной регистрации.

Все подробности появятся на сайте центра «Родина» с 18 марта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы вместе с командой креативных специалистов переосмыслили внутреннее пространство, здесь появились лаборатории, мастерские и современные учебные аудитории. Это редкий пример того, как историческое здание получает новую жизнь и новое значение для города».