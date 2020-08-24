На этой неделе должен стартовать отопительный сезон в учреждениях социальной сферы

Потеплеет в школах, поликлиниках, детских садах и других социально-значимых объектах Мурманской области. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мурманская область к отопительному сезону готова. Трубы прошли опрессовку, проблемные инженерные сети заменили на новые. Начало подачи тепла в квартиры должно пройти без происшествий. А вот социальным объектам холодов ждать не придётся. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис попросил профильные службы запустить отопление в образовательных и медицинских учреждениях региона уже на этой неделе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По каждому муниципалитету решение, безусловно, должно приниматься самостоятельно с учётом прогноза погоды, фактической погоды. Но не ждите тех нормативов по температуре, которые у нас заложены. Запускайте тепло опережающим порядком, чтобы наши социальные объекты были прогреты заблаговременно до наступления холодов, до снижения температурного режима».

Одним из вопросов, который рассмотрели на оперативном совещании, стала ситуация с коронавирусом в регионе. Динамика сейчас положительная. Количество выздоровевших увеличивается, а заболевших, наоборот, снижается. На прошлой неделе заразились коронавирусом на 5% меньше жителей области, чем на позапрошлой.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «У нас достаточное количество свободного коечного фонда. 58 процентов от 1026 коек, которые развёрнуты в учреждениях, подведомственных Минздраву».

Также обсудили в правительстве вопрос ремонта дорог. На 13 объектах работы уже завершены, но есть и отстающие. В Мурманске, например, несколько участков из графика выбиваются. Возникающие трудности решать приходится в ручном режиме.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы в ежедневном режиме работы контролируем. Стараемся помочь подрядчику, оказываем максимальное содействие. Какие причины отставания? Во-первых, низкое качество подготовки проектной документации. Недостаточная степень её актуальности. К чему это приводит? Это приводит к тому, что в проектной документации сетей ресурсоснабжающих организаций нет, а по факту они есть».

Андрей Чибис поручил разобраться в ситуации своему заместителю Оксане Астаховой и главе администрации Мурманска Евгению Никоре. В среду они должны будут представить конкретные решения по объектам, работы на которых ещё не завершены и отстают от графика.