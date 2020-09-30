На этой неделе медики-отоларингологи отмечают профессиональный праздник

О том, с какими проблемами уха-горла-и носа можно обратиться к специалистам, узнали журналисты «Арктик-ТВ».

Многим кажется, что проблемы со слухом возникают только в преклонном возрасте, но это далеко не так. Первый аудиоскрининг назначают только родившимся малышам. Ранняя диагностика помогает вовремя определить заболевания, которые в дальнейшем могут значительно затормозить развитие ребёнка. Но когда бы не возникали трудности с восприятием звуков, специалисты областной больницы готовы прийти на помощь.

Оксана Стародубцева, Ззведующая сурдологическим кабинетом, Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Наша специальность достаточно интенсивно развивается. Например, появились возможности проведения имплантации у глухих пациентов. Сейчас достаточно редко можно встретить пациентов, которые не владеют устной формой речи, а скоро совсем перестанет существовать это явление, потому что можно плоимплантироваться и приобретать навыки устной речи».

После зрения слух считается вторым по значимости чувством. Вместе с речью он делает человека способным к сложной интеллектуальной деятельности. Педагоги, священники, журналисты и певцы нередко обращаются к фониатру. Именно у них, в силу профессиональных особенностей, чаще всего страдают голосовые связки. Но и тем, у кого голос не главное в работе, тоже стоит провериться, конечно, в случае определённых симптомов и подозрений.

Василя Янборисова, заведующая фониатрическим кабинетом Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Первый признак - это сипота голоса, затрудненность при глотании пищи. Часто люди рассказывают, что это у меня с детства, у нас вся семья такая, но на самом деле голосовой аппарат запрограммирован на благозвучие, поэтому сипоте предшествует серьёзная причина. И её надо выявлять».

Часто пациенты пренебрегают обращением к ЛОР-врачам и занимаются самолечением, запускают болезни, тогда без хирургического вмешательства уже не обойтись. Поэтому отоларингологи рекомендуют не игнорировать регулярные профилактические осмотры.