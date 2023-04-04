На этой неделе «Нордическая выставка» открывается в Кировске и Апатитах

Об этом специальном проекте для Крайнего Севера уже знают практически во всех регионах страны.

«Нордическая выставка» представит жителям Кировска и Апатитов более 50 видов верхней одежды - вплоть до 76-го размера. Широкий ассортимент на осень-весну: облегчённые дубленки, двусторонние плащи и ветровки, куртки из кожи буйвола, пальто свободного кроя, парки на шкуре волка и кролика, шубы из скандинавской норки. Здесь можно найти и современные модели, и нестареющую классику.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Покупатель: «Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж, глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!».

На зимний ассортимент стартует скидка 70%. А также действует трейд-ин: приносите старый пуховик, а на новый получаете дополнительную скидку.

«Нордическая выставка» ждёт всех с 5 по 9 апреля включительно - с 10 до 20 часов в Кировске по адресу: просп. Ленина, 12а (бывший магазин «Сейд», 2-й этаж), в Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а (ориентир - воздушные шары).

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