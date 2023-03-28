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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.23 19:30

На этой неделе «Нордическая выставка» работает в Полярных Зорях и Никеле

В компании «Союз импортёров» сейчас стартует распродажа качественной верхней одежды от мировых производителей, а также на «Нордической выставке» новое поступление «Весна-осень коллекции-23», где каждый сможет себе найти подходящую модель.

На этой неделе «Нордическая выставка» открывается в Полярных Зорях и Никеле. Более 50 видов верхней одежды - вплоть до 76-го размера. Широкий ассортимент на осень-весну: облегчённые дубленки, двусторонние плащи и ветровки, куртки из кожи буйвола, пальто свободного кроя, парки на шкуре волка и кролика, шубы из скандинавской норки. Здесь можно найти как и современные модели, так и нестареющую классику.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Покупатель: «Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Аж глаза разбежались. Большой выбор, молодцы!».

Главная особенность «Нордической выставки» - её демократичные цены и богатый ассортимент. На зимний ассортимент стартует скидка 70%. А также действует трейд-Ин - приносите старый пуховик, на новый получаете дополнительную скидку.

На выставке представлена обувь из Скандинавии – финские дутики и норвежские сапоги. Покупателей ждут с 29 марта до 2 апреля включительно - с 10 до 20 часов в городе Полярные Зори по адресу: ул.  Строителей, 3а (в бывшем кафе «Блинная», вход справа) и в Никеле по адресу: ул. Победы, 16 (слева от супермаркета «Домашний»).

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