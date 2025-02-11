На этой неделе у мурманчан и жителей области появится уникальная возможность посетить ярмарку верхней одежды «Мода Скандинавии»

Посетителям ярмарки предложат одежду из закрывшегося магазина Москвы. Выставка продлится всего 5 дней и представит её компания «Орсо Групп».

Интернет-магазин «Мода Скандинавии» поставлял брендовую верхнюю одежду из Европы, но после введения очередных санкций поставки прекратились. Какое-то время спасал параллельный импорт, но ситуация изменилась, поставки прекратились, поэтому интернет-площадка продолжать свою работу не может, а остаток товара распродаётся на ярмарках по ценам в два, а то и в три раза ниже.

Павел, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «ORSO GROUP» входит в топ-10 компаний, реализующих верхнюю одежду в России. Сейчас эксклюзивные права на распродажу остатков со складов передал и магазин «Мода Скандинавии».

«Мода Скандинавии» имеет достаточное количество запасов на своих складах – это качественные вещи, которые в данный момент практически недоступны в России. Оригинальные норвежские «Аляски», которые стоили 80 тысяч, а на ярмарке представлены по 30 тысяч рублей, фирменные финские пуховики, которые продавались по 30 тысяч, а сейчас продаются по 13.

Ярмарки организуют каждую неделю в новом городе.

В это раз только 5 дней - с 12 по 16 февраля включительно выставка скандинавских брендов будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске в торгово-развлекательном центре «Форум» (1-й этаж, справа от главного входа) и в Апатитах - на улице Ленина, 6 (справа от остановки «Дружба»).

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