На этой неделе в квартиры жителей Мурманской области начнут подавать тепло

Об этом во время оперативного совещания заявил губернатор Мурманской области. Также члены правительства отчитались о ходе ремонтов дорог и жилого фонда в нашем регионе.

Всё ближе холодный сезон, температура воздуха в Мурманской области постепенно снижается. А значит, самое время подавать тепло в квартиры жителей региона, считает губернатор Мурманской области. Такое поручение Андрей Чибис дал ответственным за подачу теплоэнергии структурам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На прошлой неделе в Мурманской области начал отопительный период. Тепло пошло в социальные учреждения. Каких либо сбоев в подаче теплоносителя, энергоснабжения мы не видим. С учётом того, что погода будет холоднее, прошу в течении текущей недели всех глав муниципалитетов обеспечить подачу тепла уже в жилищный фонд».

На этом хорошие новости на совещании закончились. Чиновники перешли к обсуждению срывов проектов, запланированных к завершению к первому сентября. Проблема в области с дорогами. Отремонтировать к назначенному сроку успевают не всё магистрали. Обновление региональных дорог завершено на 100%, буксует работа в муниципалитетах. Затягиваются работы в Мурманске, а в Апатитах на одной из дорог асфальтовое покрытие положить не могут с мая.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В мае работы начались. Сейчас стоит новый бордюрный камень, щебень. А асфальта нет до сих пор. В мае начались, нет асфальта до сих пор. Я хочу, чтобы вы проанализировали все такие участки дорог, независимо от источника финансирования. Национальный это проект, или это наша региональная программа, которую мы в этом году увеличили, и в следующий раз докладывать надо по всем участкам дорог. Для людей нет разницы – нацпроект это, региональная программа. Для людей важна хорошая дорога».

Затягиваются и ремонты домов в некоторых муниципалитетах. Например, в одном из зданий в декабре планируют восстанавливать кровлю. Этот вид работ производится за счёт денег Фонда капитального ремонта.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области, министр строительства Мурманской области: «В декабре, но это ремонт кровли. Мы его пытаемся сейчас с подрядчиком, адекватный подрядчик, сместить его пораньше. Но, в принципе, по кровле у нас не будет сильных проблем. Выполнять в зиму эти работы, а этот вопрос мы уже прорабатывали с исполнителями, можно. Главное, чтобы не было влаги. Со снегом здесь рисков меньше».

Несмотря на заверения министра строительства, губернатор уверен: ремонт кровли в декабре - это недосмотр руководства Фонда капремонта. Сделать всё было необходимо ещё летом, а сложившаяся ситуация, по мнению Андрея Чибиса, показывает неэффективность менеджмента организации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы коллегам, которые в Фонде капремонта за это отвечают, по голове настучите. Ну, какая кровля в декабре месяце? У меня вопрос, что мешало Фонду капремонта эти кровли сделать летом?».