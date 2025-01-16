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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.25 19:30

На этой неделе в Мурманске можно выгодно купить качественную верхнюю одежду зарубежных брендов

В Мурманске продолжается ликвидационная распродажа высокотехнологичной верхней одежды известных брендов. Коллекции привезли в наш регион из закрывшегося магазина «Мода Скандинавии».

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «В настоящее время из-за отсутствия возможностей поставок товаров в Россию из стран Запада очень многие магазины и компании закрываются. Закрылся и магазин «Мода Скандинавии». Ознакомиться с ассортиментом и с ценами можно на сайте мода скандинавии точка ру. Эксклюзивные права на распродажу представлены нашей компанией «Орсо Групп». На выставках представлен

весь ассортимент верхней одежды, которая подходит для прогулок при температурах воздуха от плюс 15 до минус 50 градусов. Это, например, канадские, норвежские «Аляски», скандинавские, финские пуховики. Облегченные дублёнки, кожаные куртки. На весь ассортимент скидка от 40 до 70%. Размерный ряд от 40-го до 72-го включительно».

Дарина, менеджер компании «Орсо Групп»: «Данная модель хорошо подойдёт на тёплый межсезон и холодное лето. Её преимущество в том, что она идёт полностью на авиационном нейлоне, не промокает, не продувается, а тоненький утеплитель из натурального утиного пуха. В ней прекрасно можно себя чувствовать и при температуре минус 5, и при плюсе до 15 градусов».

Покупатель: «Купила дубленку, очень довольна. Девочки помогли мне выбрать. Спасибо всем».

Только до 19 января выставка скандинавских брендов работает с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж. Остановка общественного транспорта «Улица Академика Книповича», в бывшем помещении «Сбербанка»; на 2-ом этаже торгового центра «Солнечный» на улице Скальная, 31. И на 1-ом этаже торгового центра «Елан» на Кольском проспекте, 64 (ориентир - воздушные шары).

 

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