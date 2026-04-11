На этой неделе в Салехарде состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», а в Мурманске провели День открытых дверей, приуроченный ко Дню беременных

Глава города Мурманска Иван Лебедев провёл первую пресс-конференцию. В администрации города глава ответил на вопросы журналистов и поделился планами на будущее. Впереди большая подготовка к летнему сезону, устранение проблем на дорогах и во дворах после зимы.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Светлана Ануфриева, участница проекта «Свой дом в Арктике», и Алла Андреевна Мицуро, заведующая отделом развития и информатизации Центральной городской библиотеки г. Мурманска.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

3 апреля в Салехарде состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В работе приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, члены правительств двух субъектов, представители Минтранса, Минстроя России и Роспотребнадзора. По видеосвязи к заседанию подключились представители других арктических регионов.

В Мурманской области с приходом весны специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» фиксируют десятки незаконных вмешательств в бытовую канализацию – неустановленные злоумышленники незаконно сливают туда талую воду.

Специалисты Мурманской авиабазы приступили к одному из самых ответственных этапов подготовки к пожароопасному сезону — воздушной тренировке по беспарашютному десантированию с вертолёта Ми-8 с использованием спускового устройства. Этот сложнейший элемент позволяет пожарным-десантникам оперативно высаживаться в труднодоступных районах, где спасение лесов и населённых пунктов зависит от каждой секунды.

В Мурманской области при участии Санкт-Петербургского научного исследовательского института имени Пастера стартует масштабный проект Роспотребнадзора по оценке коллективного иммунитета. С 13 по 25 апреля жители Мурманска и Апатитов смогут бесплатно проверить, есть ли у них защита от кори, гепатита, коклюша и других опасных инфекций. О том, кто может стать волонтёром и зачем это нужно, расскажет Ксения Зубкова.

В роддоме областного многопрофильного центра провели День открытых дверей, приуроченный ко Дню беременных. Будущие родители смогли узнать о госпитализации, партнёрских родах и получить ответы на другие, интересующие их вопросы.

В детском технопарке «Кванториум» Центра образования «Лапландия» завершились инженерные каникулы. Пять дней школьники осваивали 3D-технологии, робототехнику и проектирование. И презентовали свои изобретения.

Голос самых ярких спортивных трансляций, один из самых узнаваемых комментаторов Дмитрий Губерниев встретился с мурманской молодёжью и в своей узнаваемой манере ответил на вопросы участников встречи. О секретах, профессии и вере в себя - в материале моих коллег.

В Мурманской области подвели итоги финала многодневной лыжной гонки «Тур Большой Вудъявр» в рамках заключительного этапа «ФосАгро» Кубка России. Порядка 200 сильнейших участников из нашей страны, Республики Беларусь и даже Китая боролись за медали на протяжении шести дней.