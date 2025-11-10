На еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили ключевые направления работ в регионе

Это вопросы дорожного ремонта, поддержки молодёжи и улучшения жилищных условий северян. Губернатор Андрей Чибис дал оценку текущей ситуации и поставил задачи на ближайшую перспективу.

Важным решением для жителей региона стало расширение условий «Арктической ипотеки» под 2%. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Воспользоваться «Арктической ипотекой» теперь смогут семьи независимо от возраста родителей, в которых третий или последующие дети родились после 1 января 2024 год».

Программа будет распространяться и на всех работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Кроме того, ипотеку теперь можно оформить и на вторичное жильё в небольших городах, где новых домов строится немного. Губернатор отметил, что одна из главных задач - развивать жилищное строительство в каждом муниципальном образовании. Сейчас в регионе в активной фазе возводят 20 домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напоминаю всем главам, задача раскачать строительство во всех наших муниципалитетах. Прошу этим активно заняться».

Благодаря национальному проекту, губернаторскому плану «На Севере-Жить!» и программе реновации ЗАТО в Мурманской области этим летом провели большой объём дорожных работ. Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова отчиталась об их выполнении.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Всего в плане к выполнению 21 объект общей протяженностью почти 82 км дорог и 137,7 погонных метров искусственных сооружений. Уже завершены работы на автодорогах Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, Умба – Кандалакша, Пиренга – Ковдор, Кола – Мурмаши, на автоподъездах к Апатитам, Териберке (участок капитального ремонта км 20 – км 35), на объездных Североморска и Кандалакши. Завершён ремонт путепровода через железную дорогу на объездной автодороге города Апатиты».

По поручению Андрея Чибиса усилен контроль над сроками и качеством дорожных работ: часть объектов сданы с опережением графика, в том числе из программы 2026 года. Карта ремонтов охватывает все муниципалитеты: от небольших проездов до региональных трасс, одна из которых в Териберку.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Продолжаются работы на участке реконструкции км 10 – км 20, процент готовности данного объекта 99%. На этой неделе объект будут сдавать документально».

По программе реновации ЗАТО в регионе выполняют работы на 50 участках, это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Ремонт дорог местного значения по губернаторскому плану завершён на 100% - работа велась на 94 объектах в 14 муниципалитетах. На региональных трассах ремонт завершён в полном объёме, но продолжаются работы по освещению отдельных участков.

Губернатор обратил внимание на вопрос ямочного ремонта в муниципалитетах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я очень прошу вас, коллеги, а прежде всего это касается города-героя Мурманска, чтобы ближайшей весной не по моему поручению проводилась работа по инвентаризации и запуску ямочного ремонта, а чтобы к этому были все готовы. Обнаруженные дефекты должны исправляться максимально быстро».

Заместитель губернатора Ольга Вовк рассказала о принимаемых мерах по повышению качества вывоза твёрдых коммунальных отходов. Она отметила, что региональный оператор дополнительно привлёк специализированную технику.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы получили дополнительные гарантии от регионального оператора, что парк машин увеличится на десять единиц до конца этой недели. Пока этот график выполняется. Руководство и собственник АО «Ситиматик» взяли обязательство очистить все временные площадки хранения отходов до конца года и перевести работу в штатный рабочий режим».

Также на оперативном совещании обсудили и вопрос успешного участия молодёжи региона в КВН, которое остаётся одним из приоритетных направлений молодёжной политики в Мурманской области. За последние годы движение выросло с уровня любительских игр до участия команд в Высшей лиге. За последние три года финансирование КВН увеличили в два раза – до 23 миллионов рублей.

Одной из приоритетных тем на оперативном совещании все чаще становится разбор точечных проблем жителей Мурманской области. Глава региона подчеркнул важность исполнения поручений по итогам выездов и встреч, а также обращений, с которыми приходят жители. Эффективным инструментом проверки исполнения поручений главы региона является «Губернаторский контроль». Он жёстко следит за качеством исправления замечаний северян, содержанием объектов, сроками исполнения работ, а также за тем, как выполняются поручения на уровне администраций округов.