На фасад здания Мурманского областного театра кукол вернули памятную доску

Она посвящена одному из защитников Советского Заполярья – генерал-майору Стефану Владимировичу Коломийцу. Мемориал военачальнику вновь появился на своем историческом месте.

В Красной Армии Коломиец служил с 1919 года и был участником гражданской и советско-финской войн.

В годы Великой Отечественной войны Стефан Владимирович держал оборону Заполярья. Именно он стал первым командиром Полярной дивизии, сформированной из жителей Мурманска. В октябре 2008 года горсовет увековечил имя генерал-майора Коломийца. И памятную доску в его честь установили на здании Мурманского гарнизонного Дома офицеров, где начиналось формирование Полярной дивизии народного ополчения.

А теперь здесь располагается областной театр кукол.