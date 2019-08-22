На фасадах домов и других городских объектах Полярного стали появляться яркие рисунки

Их автор Сергей Береснев рассказал телеканалу «Арктик-ТВ» о творчестве, проектах и планах на будущее.

Если спросишь северянина о том, чего ему не хватает, кто-то обязательно скажет - «ярких красок». Когда 9 месяцев в твоём городе царствует зима, а дома сплошь из серых плит, поневоле становишься заложником хандры. Борцы с серостью, как оказалось, есть и в большом ЗАТО. Один из них граффити-художник Сергей Береснев. Полотнами для его художественных замыслов становятся фасады жилых домов, гаражи, трансформаторные подстанции. Потомственный художник в третьем поколении заявляет, не всё далось легко и сразу, более того, не смотря на то, что рисует Сергей уже более 12 лет, он продолжает совершенствоваться в технике и исполнении.

«У меня были тройки и двойки по изобразительному искусству в школе, - признаётся Сергей Береснев, граффити-художник. - Я как-то увидел граффити и меня это зацепило. У нас рисовали так парни в городе, когда я ещё учился».

Сейчас основная работа художника никак не связана с изобразительным искусством, но Сергей решительно настроен закончить курсы графического дизайна и посвятить себя любимому занятию. Есть место и экспериментам. С помощью аэрозоли, мастихина и губки на мелованной бумаге в технике «Spray Paint Art» Сергей создаёт пейзажи и космические импровизации.

«Пытаюсь не зацикливаться на одном, всесторонне развиваюсь, - говорит Сергей Береснев, граффити-художник. - Но как получается – лето маленькое, сезон маленький, хотелось бы не только такие пейзажи, но и другие вещи создавать».

Хорошая и качественная краска, способная выдержать суровый климат стоит дорого. Да и чтобы наказания за такие произведения не последовало, приходится договариваться с местными властями. Но даже после того, как стена очередного дома преображена, находятся хулиганы, готовые дополнить рисунок непотребными надписями и художествами.

«Бывает, нарисуешь, а уже через четыре часа появляются надписи. Рисуем для фотографии, а через 20 минут уже могут и испортить», - рассказывает Сергей Береснев, граффити-художник.

Чуть более трёх лет назад Сергей делал граффити в родном Заполярном. На отдых также берёт с собой баллончики, чтобы красивых городских рисунков стало больше. Спорить о том, что такое граффити - искусство или акт вандализма - можно бесконечно. Однако почти у каждого рисунка есть замысел. Например, у Сергея родилась идея привлечь внимание к животным, находящимся на грани вымирания. Первым в серии стрит-арта появился ирбис.

«Сейчас их активно стараются размножить и сохранить, - рассказал Сергей Береснев, граффити-художник. - В планах у меня на всей этой арке нанести рисунки исчезающих видов животных, в том числе и северных, у нас их хватает».

Задумывается Сергей и о мастер-классах. Он готов помочь и направить желающих обучиться уличному искусству рисования.