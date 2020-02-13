На федеральном уровне поддержан план развития сферы жилищного строительства в Мурманской области

Проекты в области жилищного строительства в Мурманской области и вопрос реновации Больничного городка в столице Заполярья поддержаны на федеральном уровне.

В ходе рабочей встречи в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил эти вопросы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Как отметил глава региона, вице-премьер одобрил план развития Мурманской области в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды.

Отдельное внимание во время встречи было уделено созданию качественных новых городских пространств в регионе в целом.