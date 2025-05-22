На федеральной автодороге Р-21 «Кола» полицейские задержали нетрезвого правонарушителя, угнавшего автомобиль

Во время проверки документов было установлено, что 39-летний житель Печенгского округа управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Дополнительно было установлено, что легковушка, на которой он передвигался, не принадлежит ему на законных основаниях.

Молодой человек признал факт угона транспортного средства у знакомого. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.