На фестиваль «Арктическая сцена» в Мурманск приедут творческие театральные коллективы из пяти стран

Выступать будут и профессиональные артисты, и участники самодеятельных коллективов.

14 театральных коллективов из Армении, Беларуси, Сербии, Казахстана и России приедут в Мурманск на фестиваль «Арктическая сцена». С 15 по 22 ноября артисты покажут свои спектакли, а также пройдут мастер-классы от профессиональных актеров, режиссёров и заслуженных артистов.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Грани профессионального мастерства они не просто стираются, они переходят на другой уровень. От своих коллег кто-то получает уникальный опыт, например, от режиссёров, которые педагогическую функцию все равно выполняют, не просто постановочной работой занимаются. Это тоже очень интересно».

Первым спектаклем фестиваля станет «Доходное место» Рязанского областного театра драмы. Коллектив из Армении покажет поэтический спектакль «Во весь голос» по поэме Маяковского, сербы - постановку «Ариадна», представители Республики Беларусь - «Мастера и Маргариту», а труппа из Казахстана - драму «Моцарт и Сальери» по пьесам Пушкина «Маленькие трагедии».

Все постановки будет оценивать не только профессиональное, но и альтернативное жюри.

Софья Герасимова, заместитель директора Мурманского областного драматического театра: «Это фестиваль для региона, для мурманчан. Это возможность для руководителей любительских коллективов. И это не просто возможность, мы их приглашаем, это тоже для них учёба и возможность пообщаться с членами жюри на поприще мастер-классов».

Напомним, фестиваль «Арктическая сцена» первый раз состоялся в 2022 году и сразу стал международным. Традиционно он проходит в два этапа. Самый важный для зрителей – показы спектаклей.