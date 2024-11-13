В мурманских школах завершается проект «Тёплое окно»ЧИСЛО ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫХ ГРАЖДАН ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 9% И ДОСТИГЛО 64%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.24 19:30

На фестиваль «Арктическая сцена» в Мурманск приедут творческие театральные коллективы из пяти стран

Выступать будут и профессиональные артисты, и участники самодеятельных коллективов.

14 театральных коллективов из Армении, Беларуси, Сербии, Казахстана и России приедут в Мурманск на фестиваль «Арктическая сцена». С 15 по 22 ноября артисты покажут свои спектакли, а также пройдут мастер-классы от профессиональных актеров, режиссёров и заслуженных артистов.

Елена Крынжина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска: «Грани профессионального мастерства они не просто стираются, они переходят на другой уровень. От своих коллег кто-то получает уникальный опыт, например, от режиссёров, которые педагогическую функцию все равно выполняют, не просто постановочной работой занимаются. Это тоже очень интересно».

Первым спектаклем фестиваля станет «Доходное место» Рязанского областного театра драмы. Коллектив из Армении покажет поэтический спектакль «Во весь голос» по поэме Маяковского, сербы - постановку «Ариадна», представители Республики Беларусь - «Мастера и Маргариту», а труппа из Казахстана - драму «Моцарт и Сальери» по пьесам Пушкина «Маленькие трагедии».

Все постановки будет оценивать не только профессиональное, но и альтернативное жюри.

Софья Герасимова, заместитель директора Мурманского областного драматического театра: «Это фестиваль для региона, для мурманчан. Это возможность для руководителей любительских коллективов. И это не просто возможность, мы их приглашаем, это тоже для них учёба и возможность пообщаться с членами жюри на поприще мастер-классов».

Напомним, фестиваль «Арктическая сцена» первый раз состоялся в 2022 году и сразу стал международным. Традиционно он проходит в два этапа. Самый важный для зрителей – показы спектаклей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные ИТР — технологи производств и инженеры ПТО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
13.11.24 10:55
Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
Комментарий к новости:Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря
Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Итальянские каникулы». Художественный фильм (16+)04:00«Люди РФ». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Денежную помощь родителям оказывают 7 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 41 копейку, евро укрепляется почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Изменились границы в зоне деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика