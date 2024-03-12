На фестиваль классической и джазовой музыки «Диалог поколений» со своей программой в Мурманск приехал Денис Мацуев

Трёхдневная концертная программа проходила в Мурманской областной филармонии.

Как сочетать классику и джаз рассказали музыканты фестиваля «Диалог поколений», который состоялся в областной филармонии. Музыканты выступили совместно с мурманским оркестром и молодыми исполнителями.

Денис Мацуев, народный артист России: «У нас здесь такое сумасшествие, но в хорошем смысле слова. У нас разные концерты, потрясающая команда удивительных музыкантов разных поколений. «Диалог поколений» – это яркое отображение названия этого фестиваля».

Исполнители показали, что джаз можно играть не только на барабанах, гитаре или пианино, но и на русских народных инструментах. Например, Екатерина Мочалова виртуозно владеет домрой.

Екатерина Мочалова, доцент Российской Академии имени Гнесиных: «Мне очень нравится, что мой инструмент становится таким многоликим, если можно так выразиться. Когда пробуешь играть что-то новое, потому что боишься, страшно, получится что-то из этого или нет. А потом понимаешь, что так здорово, хочется это повторить, хочется каких-то новых экспериментов».

Вместе с Денисом Мацуевым на фестиваль приехали и другие именитые исполнители. Композитор, продюсер и контрабасист Андрей Иванов уже был на сцене нашей филармонии ровно 20 лет назад. Тогда музыканты, по их словам, «дали премьеру новому фортепиано», которое до сих пор стоит на сцене учреждения. Спустя столько лет Андрей Иванов вернулся, чтобы сыграть вместе с мурманскими артистами.

Андрей Иванов, заслуженный артист России: «Это был потрясающий эксперимент. Нам очень понравилось, потому что музыка была непростая, она хотя и была классической, но всё равно содержала джазовый ритм, а музыканты великолепно справились».

В каждый день фестиваля звучит совершенно разная музыка. Сначала мелодии классиков: Гендель, Шопен, Бетховен и Скрябин. А потом ни слушатели, ни сами музыканты не знали, что будет происходить на сцене.

Екатерина Мочалова, доцент Российской Академии имени Гнесиных: «Джазовые концерты Дениса Мацуева – это всегда такая импровизация, это всегда очень яркое шоу. Он открыт вообще ко всему новому, открыт к экспериментам. Вот в этих программах это всегда какие-то новые сочетания. Это всегда новая музыка, новые эксперименты и это всегда и для публики, и для нас это большое счастье, потому что это рождается именно здесь и сейчас, именно здесь - на сцене».

На протяжении нескольких дней артисты вели диалог с инструментами, эксперимент слушатели встретили с восторгом.

Третий день фестиваля завершился концертом лауреатов конкурса имени Рахманинова - Александра Ключко и Арсения Тарасевича-Николаева исполнили сочинения классиков.

Екатерина Мочалова, доцент Российской Академии имени Гнесиных: «Денис Леонидович - добрый волшебник. Он исполняет мечты многих музыкантов, и я очень рада попасть на этот фестиваль, потому что это, действительно, такой диалог поколений, как правильно отражено в названии».