На фестиваль «Край морошковый» его участники пришли в нарядах из родительских сундуков

В День народного единства познакомиться с национальными кухнями и примерить традиционные наряды коренных народностей довелось гостям фестиваля «Край морошковый».

Третий год юный повар из Дома детского творчества Ваня Ложкин постигает азы кулинарии. Но участие в фестивале «Край морошковый» в его поварской карьере – первое. И сразу попался один из самых, по мнению парня, «капризных» ингредиентов.

Иван Ложкин, обучающийся Дома творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Я приготовил рыбу – сиг, тематика конкурса «Мурманская кухня», соответственно, морепродукты».

А вот Варвара к традиционному блюду – рыбным расстегаям – подошла творчески. Если начинка и даже тесто вполне обыкновенные, приготовить дома их труда не составит, то украшения для изделий необходимо было подготовить заранее.

Варвара Попова, обучающаяся Дома творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Для украшения я использовала салат, лист и мох, который мы собирали, высушивали и окрашивали».

Рыба для сегодняшних столов оказалась весьма востребованным продуктом. Поэтому особое удовольствие гости снежногорского Дворца культуры «Современник» испытали у хозяюшек станичного хуторского казачества. Здесь помимо морепродуктов угощали и узваром, и соленьями, и овощами – всем самым необходимым для крепкого здоровья.

Татьяна Сысюк, представитель Кольского станичного хуторского казачества, г. Мурманск: «Всё полезное: рыба – это фосфор, помидорчики, огурчики – овощи. В узваре одни витамины. Щуку фаршированную попробуйте – не пожалеете!».

Совместили традиционную рецептуру с современными технологиями представители коренного малочисленного народа саами. Если поваренную книгу и семейные секреты бережно передавали от матери к дочери, то осенний урожай для блюд помогли сохранить бытовые рефрижераторы, которых раньше конечно не было.

Домна Хомюк, представительница саамского коренного народа, г. Ловозеро: «Это очень древний рецепт от родителей – рыбный салат. В нём отварной сиг и морошка».

А сохранять национальную одежду и украшения в первозданном виде женщинам помогают собственные умения и бережное отношению к традициям. Вот, например, головные уборы, которым по скромным подсчётам порядка 120 лет.

Анфиса Агеева, представительница саамского коренного народа, г. Оленегорск: «Наша мама и тётя пытались реставрировать его. Что было, тем и пришили. Но мы пытаемся сохранить. У них тоже в сундуках хранился – для нас это память».

На личных вещах саамов нередки и родовые клейма, своего рода личные подписи. Сейчас их используют, скорее, как обереги, нанося как орнаменты, например, на галантерею. А в 1898 году дедушка такой подписью официально подтвердил брак с бабушкой Домны и Анфисы, рассказали гостьи.

Рядом своими историями делятся представители коренного народа другого региона – Чувашской Республики. Рубашечки и фартуки тоже из домашнего архива – родительских сундуков.

Елена Абросимова, представительница чувашской народности, г. Полярный: «До сих пор в этом ходят в деревнях наши мамы и бабушки. На ногах носочки тёплые и галоши».

Больше о малой родине детям стараются рассказывать на уроках и дополнительных занятиях. Для этого весьма удачно подходит творческая деятельность. При помощи простых материалов – шерсти, бисера, бумаги – удаётся создавать не просто уникальные композиции, а вещи с северным колоритом.

Юлия Савина, педагог Дома творчества, г. Гаджиево: «Это наша история и хочется, чтобы дети знали больше о нашем крае».

Подвели итоги фестиваля «Край морошковый» праздничным концертом. В программе – исполнение народных песен и танцев, дополнили которые участники костюмами и реквизитом.