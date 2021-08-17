На фестивале «Териберка» нас научат арктической кухне

В рамках Арктического фестиваля «Териберка», который состоится 21-22 августа, будут организованы проектно-учебная лаборатория «Школа арктической кухни». В работе площадки примут участие, в том числе и заполярные повара, представлявшие арктическую кухню на всероссийском фестивале «Таврида».

«Школа арктической кухни» будет включать презентации блюд для всех сегментов туристской инфраструктуры. Гостей ждут проектирование регионального завтрака, мастер-классы по приготовлению блюд на основе базовых локальных продуктов, их презентации в различных форматах подачи. Традиционно в работе лаборатории примут участие производители региональных продуктов.

В первый день работы лаборатории лучшие шеф-повара региона на мастер-классах представят северные блюда, включенные в действующие меню ресторанов или разработанные специально к фестивалю «Териберка». Далее состоится ток-шоу, посвященное, в том числе арктической кухне. Кроме того гости праздника увидят презентацию первого мобильного приложения «ГИД Гастрономическая карта России».