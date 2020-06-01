На флагштоке мыса Алыш в Североморске в честь праздника был поднят большой Андреевский флаг

А на легендарной подводной лодке-музее «К-21» - Краснознамённый военно-морской флаг и гюйс ВМФ Советского Союза.

Праздничные события в честь Дня Северного флота состоялись и в главной базе – Североморске. На кораблях и в береговых частях организовали торжественные построения личного состава с учётом действующих санитарных норм и правил. Военнослужащие были в медицинских масках и соблюдали установленную социальную дистанцию.

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и члены Военного совета Северного флота почтили память защитников Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы и венки к подножию мемориала на Приморской площади.

Не остались в стороне от празднования годовщины Северного флота и флотские артисты. Ансамбль песни и пляски дал концерт на подвижной сцене мобильного агитационного пункта, развёрнутого в Североморске. Размещение зрителей также было организовано с учётом противоэпидемических правил.