На флотский ковёр вышли юные борцы

Крепкие дружеские связи Кольской флотилии и представителей спортшкол области стали залогом совместного патриотического воспитания молодёжи на почве спорта. Уже несколько лет подряд вместе со взрослыми на борцовский ковёр выходят юноши, школьники и студенты.

Семь комплектов наград было разыграно в день соревнований, отдельно подбивались результаты командного первенства. По сумме баллов лидерами стали представители части 10544. «Серебро» и «бронза» оказались у представителей восточного берега и ещё одной береговой части 13106, где служит один из неоднократных призёров Северного флота Рамазан Саадуев.

В феврале состоится чемпионат флота, на который ждут представителей из Алакуртти и севера Карелии. Семеро военнослужащих флотилии, отобранных по итогам этого чемпионата, буду представлять Краснознамённое соединение. Юношей на флотский ковёр пока не приглашают, но уже есть намётки, кого призовут весной в ряды Вооружённых сил.

В Первенстве флотилии каждый поединок и каждая победа – это радостное событие и возможность показать и проверить себя на прочность и техничность, об этом в итоговом напутствии говорил и заместитель командующего Кольской флотилии контр-адмирал Алексей Пешков.