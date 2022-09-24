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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.22 20:30

На фоне объявления частичной мобилизации в России авария с поездом №21 и ограбление храмам храм Святого князя Владимира кажутся мелочью

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская. Самая важная и обсуждаемая новость неделим - объявление о частичной мобилизации. Пока у журналистов редакции и у наших зрителей вопросов больше, чем ответов. Но обо всем по порядку.

21 сентября в районе Оленегорска сошли с рельс 5 вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск - Санкт Петербург. Работы по ликвидации последствий аварии у специалистов заняли почти сутки. Никто из находящихся внутри состава людей не пострадал. На месте работала специальная техника и бригады железнодорожников. По предварительной информации некоторых интернет-ресурсов, ранее на участке, где произошла авария, велись ремонтные работы, поэтому причиной ЧП могла стать ошибка или некачественное выполнение работ. Пассажиров сошедшего с рельс поезда в тот же день эвакуировали с места аварии. Так же отправлены из Мурманска задержанные из-за блокировки путей составы, следовавшие в Новороссийск и Москву.

Молодой человек, ограбивший храм Святого князя Владимира в Росте найден. Лицо грабителя, который вынес из церкви две иконы – Ксении Петербуржской и Христа Спасителя, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 32-летний мурманчанин. В содеянном он признался. Похищенные иконы полицейские вернули в храм, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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