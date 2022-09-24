На фоне объявления частичной мобилизации в России авария с поездом №21 и ограбление храмам храм Святого князя Владимира кажутся мелочью

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская. Самая важная и обсуждаемая новость неделим - объявление о частичной мобилизации. Пока у журналистов редакции и у наших зрителей вопросов больше, чем ответов. Но обо всем по порядку.

21 сентября в районе Оленегорска сошли с рельс 5 вагонов пассажирского поезда сообщением Мурманск - Санкт Петербург. Работы по ликвидации последствий аварии у специалистов заняли почти сутки. Никто из находящихся внутри состава людей не пострадал. На месте работала специальная техника и бригады железнодорожников. По предварительной информации некоторых интернет-ресурсов, ранее на участке, где произошла авария, велись ремонтные работы, поэтому причиной ЧП могла стать ошибка или некачественное выполнение работ. Пассажиров сошедшего с рельс поезда в тот же день эвакуировали с места аварии. Так же отправлены из Мурманска задержанные из-за блокировки путей составы, следовавшие в Новороссийск и Москву.

Молодой человек, ограбивший храм Святого князя Владимира в Росте найден. Лицо грабителя, который вынес из церкви две иконы – Ксении Петербуржской и Христа Спасителя, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 32-летний мурманчанин. В содеянном он признался. Похищенные иконы полицейские вернули в храм, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Жителей посёлка Молочный охватила тревога. Одно из креплений единственного моста, соединяющего берега реки Кола, пришло в негодность…

Новые технологии на вооружении у заполярных медиков. В Мурманскую областную клиническую больницу поступил новый томограф, осваивать который помог специалист из института имени Мечникова…

Город-подводников Гаджиево отметил свой 65-летний юбилей. День рождения праздновали с размахом – от открытия выставки, экспонаты которой предоставлены национальным музеем Дагестана, до торжественных вечеров и массовых гуляний…

«Россия - многонациональная страна» - телеканал «Арктик-ТВ» совместно с сообществом «Регион-51» подвели итоги конкурса и наградили победителей. В рамках встречи участники познакомились с представителями диаспор Мурманской области, поговорили о культуре, традициях и обычаях и получили ценные призы от нашего телеканала…

4 октября административный центр Мурманской области отмечает День города. Мурманску 106 лет! В честь этого события корреспондент телеканала «Арктик-ТВ» Екатерина Дементьева узнала, за что любят северный край местные жители….

А расширить палитру новостей нам помогут гости программы «Итоги» Алексей Гиляров, депутат Мурманской областной Думы и Даниил Алексеевич Бурдин, врач – онколог.