На фоне СВО северяне не унывают – играют в КВН и любуются проделками медведя

Время подводит итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Президент России подписал указ о введении военного положения в четырёх новых регионах страны. Кроме этого, Владимир Путин наделил дополнительными полномочиями всех глав регионов и поручил усилить меры безопасности на стратегически важных предприятиях. Что это значит для Мурманска? Попытаемся с помощью экспертов ответить на этот вопрос.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев вручил награды участникам специальной военной операции. Награждение состоялось в Военно-морском клиническом госпитале Северного флота, где военнослужащие проходят лечение. Санитарный инструктор танковой роты отдельной мотострелковой бригады за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, был награждён в присутствии боевых товарищей двумя государственными наградами – знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени и медалью «За отвагу». Ещё нескольким военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и медаль Суворова. Герой России пожелал всем скорейшего выздоровления и поблагодарил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. В время решения задач специальной военной операции четыре офицера Северного флота удостоены звания Герой Российской Федерации. Ещё более полутора тысяч североморцев награждены государственными наградами.

Также на этой неделе адмирал и глава Республики Коми Владимир Уйба проверили подготовку мобилизованных в Мурманской области. Они посетили полигон и отдельную бригаду морской пехоты в Печенгском округе…

Участники специальной военной операции нуждаются в поддержке. Каждый, кто сейчас защищает нашу Родину, рискует своей жизнью. Переживая за них, многие люди пытаются им помочь. Например, швеи из Мурманской области объединились вместе и создают одежду для военнослужащих…

Учебное парусное судно «Седов» завершило навигацию и вернулось в Калининград. Об этом сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. На борту барка проходили практику 136 курсантов различных вузов, включая и студентов МГТУ. Ранее планировалось закрыть навигацию в начале сентября, но в интересах курсантов было принято решение совершить ещё один рейс. В итоге, в навигацию нынешнего года на борту знаменитого барка «Седов» практику прошли почти 400 курсантов вузов и колледжей Росрыболовства. Курсанты старших курсов МГТУ занимали в рейсе должности морских специалистов, а ещё один студент заполярного вуза трудился на должности члена экипажа.

Сергей Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС РФ по МО, напомнит нам об основных правилах безопасности в осенний период, когда погода становится опасной и для рыбаков-любителей, и для детей, которые любят испытать первый лёд на многочисленных водоёмах региона на прочность.

Мурманские автоинспекторы задержали водителя–рецидивиста. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но допустил столкновение с легковым автомобилем. Экспертиза подтвердила, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля «Митсубиси» было составлено несколько административных материалов. Также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за неоднократное вождение в состоянии опьянения. И права ему ещё не вернули. Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В Мурманской области начали выдавать «Единую карту жителя». Получить её просто, а главное – бесплатно. Помимо привычного платёжного функционала она содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов. Например, карту жителя можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте региона. Планируется, что постепенно на неё будут переведены действующие сейчас единые социальные проездные. Кроме того, в дальнейшем единую карту планируется использовать как пропуск в учебные заведения Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов. К проекту уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Подробнее о том, как заказать «Единую карту жителя Мурманской области» и какие документы нужны для её получения можно узнать на сайте проекта.

КВН вновь собрал вместе любителей юмора в прошедшие выходные. Полуфинал мурманской лиги веселых и находчивых состоялся для 10 команд из Заполярья, Москвы и Санкт-Петербурга. Как это было смотрите прямо сейчас…

Впервые в Мурманске проведут КВН на Кубок губернатора. Игра состоится уже 12 ноября. В ней будут участвовать звёздные команды телевизионных лиг Международного союза. За главный приз на мурманской сцене сразятся: «Русская дорога», город Армавир, «Борцы» из Сургута, а также две мурманские команды «Имени Янковского» и «Заполярье».

Любопытный бурый медведь попался запись фотоловушки, установленной сотрудниками заповедника «Пасвик». Хищник, прогуливаясь по лесу, заметил скрытую камеру и в нём проснулось любопытство. Не испугавшись, косолапый начал обнюхивать необычный предмет, уткнувшись ноздрями прямо в объектив. Но камера не пострадала. Пробовать её на вкус мишка не стал. Специалисты заповедника нередко публикуют кадры с обитателями леса. Особенно харизматично выглядят косолапые, которые любят чесать спины о деревья, так избавляясь от паразитов…