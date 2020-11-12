На форуме Агентства стратегических инициатив в Москве Андрей Чибис презентовал прорывные для нашего региона практики

Три поддержанных общественностью и экспертным сообществом Мурманска проекта губернатор Андрей Чибис представил на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Эти инициативы были размещены на специальной крауд-платформе в рамках подготовки к всероссийскому форуму.

«Ключевыми приоритетами» стали проекты обновления МГТУ, «Возрождение арктических посёлков» и «Реновация портовых территорий, новая городская среда Арктики» - о последнем мы уже рассказывали подробнее.

В этом году от Мурманской области на конкурс, объявленный АСИ, подано 46 региональных практик по различным направлениям. Две наши инициативы попали в топ-100 общественной поддержки, ещё одна – в топ-1000 экспертного отбора. «В масштабах страны – весомый рейтинг», –подчеркнул глава региона».

Губернатор также поделился инициативой возрождения арктических посёлков на примере Териберки. Например, в планах в районе села создать природный парк. Придание территории такого статуса, по мнению Андрея Чибиса, не только позволит сохранить ценные природные ландшафты и обеспечить регулирование растущего турпотока, но и будет способствовать увеличению вклада туристической отрасли в экономику Мурманской области.