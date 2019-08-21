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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.19 19:30

На форуме «#ЧТОНЕТАК» обсуждали сложные региональные проблемы

Что не так? Этим вопросом в ходе круглого стола в рамках одноименного федерального проекта Общественной палаты России озадачились общественники, эксперты различных отраслей региона, представители власти, журналисты. Площадка для открытого обсуждения самых наболевших вопросов и поисков их решений – форум «#ЧТОНЕТАК» теперь и в Мурманской области.

Федеральный проект Общественной палаты России «#ЧТОНЕТАК»  - в прямом смысле, дискуссионная площадка, место открытого диалога, самых смелых мнений и идей. За два года форум охватил 16 регионов страны и, по словам экспертов, способен многие наболевшие вопросы сдвинуть с мёртвой точки. Вместе найти решения и приступить к их реализации.

«Только вместе можно добиваться успеха, - считает Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ. - А там, где успех есть, а во многих городах и регионах есть успех, таких примеров масса.  Благоустройство городов, мы эту тему будем обсуждать, это первая задача – коммуникации. Вторая  - помогать в решении ключевых социально-экономических проблем. Проблема Мурманской области  связана с рыбой».

Повышать открытость власти, усиливать взаимодействие с широкой общественностью. Важно слышать людей и вовлекать их в совместные решения конкретных задач, обозначить которые без мнения общественности и не получится.

«Мы искренне пытаемся настроить систему управления по принципу «власть – это сервис», - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. -  Я искренне считаю, что мы – это сервис для людей, для бизнеса, для общественных сил. Наша задача – быть эффективным сервисом. Задача непростая. Для это нужно меняться, менять свои представления. И первое, с чего мы начали, это тема открытости, в том числе муниципальной власти».

Одна из первых тем повестки – рыбная отрасль региона. Проблем здесь немало, о многих из них в столице знают. Данные в аналитическом докладе Общественной палаты России – даже в годы войны отгрузка рыбы в мурманский порт была больше, чем в наши дни. Тут нужны кардиальные меры.

«Это как всё называется? Рыба уходит в другие города, в Норвегию. Потом через Москву завозится в Мурманск, везде посредники, везде наценки, - рассказывает о запутанных рыбных дорогах Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ. - Здесь, где рыбу ловят, она дороже, чем в Москве. У нас есть доклад, мы представили его Президенту  страны и Общественная палата, в данном случае, ресурс, позволяющий решать проблемы в регионах».

Здравоохранение региона – отсутствие собственного профильного вуза, как следствие, утекающие с севера молодые кадры. Поехав получать профессию врача в другие регионы, возвращаются единицы. И это только верхушка айсберга.

«Я считаю, что важно привлекать к нашим проблемам общественность, потому что активная гражданская позиция творит чудеса, - считает Александра Будова,  главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. - То, что мы планируем обсудить в сфере здравоохранения, это те наболевшие проблемы, которые можно решить. Кадровый дефицит, активизация гражданского сообщества, нахождение новых инструментов взаимодействия в профессиональном сообществе и контактов с теми, кто сталкивается со здравоохранением».

Одна из самых болезненных тем всего Кольского Заполярья – ЖКХ, где северный климат только усиливает проблемы. Эксперты уверены, определить и решить их можно только сообща.

«Вот такие площадки тем и хороши, что не надо заранее формировать вопрос, что не так. Нужно услышать друг друга, нужно понять, - говорит Алёна Кузнецова,  руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области. - Лучшее решение получается в результате взаимного обсуждения. Поэтом, я думаю, что мы сейчас послушаем представителей общественности, это будет позитивный опыт, я надеюсь, что мы выявим точки, над которыми надо работать».

Экология, пожалуй, самая краеугольная тема. Здесь, как правило, множество мнений, прийти к консенсусу непросто. Как найти ту золоту середину между экономической необходимостью и извечным «не навреди». Тут без участия общества не обойтись.

«Я расскажу о том, что неэффективно работает общественное участие, общественное сопровождение промышленных проектов, - говорит Вадим Краснопольский, координатор проектов Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. - Сегодня законодательство позволяет общественности участвовать в обсуждении не только проекта, а документации со стадии подготовки техзадания. Такое право есть, но реализуется неэффективно».

Обсуждались также темы волонтёрства, туризма, этнической самобытности народов, деятельности НКО, общественных организаций и многие другие. Стартовавшая широким круглым столом работа федерального проекта «#ЧТОНЕТАК» в Мурманской области, будет продолжаться. Его организаторы уверены, число участников будет расти, и эта работа докажет свою эффективность также, как и в других регионах России.

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