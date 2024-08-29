На форуме «На Севере – жить» губернатор Андрей Чибис представил итоги работы по обновлению стратегии развития региона на ближайшие пять лет

План сформирован согласно пожеланиям жителей Мурманской области и отредактирован лучшими экспертами в разных отраслях. В форуме «На Севере – жить» приняли участие делегаты муниципалитетов, депутаты Мурманской областной Думы, лидеры общественного мнения, представители регионального правительства и общественных организаций.

План сформирован согласно пожеланиям жителей Мурманской области и отредактирован лучшими экспертами в разных отраслях. В форуме «На Севере – жить» приняли участие делегаты муниципалитетов, депутаты Мурманской областной Думы, лидеры общественного мнения, представители регионального правительства и общественных организаций.

Обновленная стратегия развития Мурманской области разработана с учётом национальных целей, определенных указом Президента России. В их число вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В первую очередь во главу ставится экономика, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса. Это то, что даёт нам дополнительные доходы в бюджет области. И эти денежные средства мы направим на образование, культуру, спорт, в социальные вопросы. Это очень и очень хорошо».

В своём докладе губернатор отметил, что важно создать экосистему профессиональной навигации для формирования кадрового потенциала региона. Для этого планируется за каждой школой закрепить предприятие или учреждение, чтобы юные северяне и их родители могли эффективнее выстраивать карьерный вектор, формировать образовательные программы. Мурманская область станет первым регионом стране, где откроют Центр цифрового искусства «Муза», а в партнёрстве со «Сбербанком» планируется запустить «Школу-21».

Мурманская область должна стать базой подготовки кадров для всей Арктической зоны России. Для этого регион присоединяется к федеральным программам и внедряет собственные. Сейчас Заполярье - один из лидеров в реализации проекта «Профессионалитет».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Мы первые в России по перезагрузке модельных библиотек. И я с гордостью говорю, что мы занимаем первое место в Северо-Западе и четвертое по России».

В рамках обновленного плана обозначен дальнейший вектор развития в сфере демографической политики. Будут включены новые позиции в «Подарок новорожденному», начнёт действовать специальная программа для молодожёнов, а также скорректирован режим работы детских садов с учётом пожеланий северянок. Теперь и при рождении второго ребёнка северянки смогут получать «Зарплату мамы». А ещё важно помочь женщинам в декрете освоить новые профессии или повысить уровень компетенций.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Часть тех идей, которые были сформированы, уже получили реальное воплощение. На ближайшую пятилетку эта работа для нашего ведомства. Я имею в виду, в первую очередь, поддержку семей с детьми. Это внимание процессу появления детей. От начала, когда молодые семьи задумываются о рождении ребёнка, до пакета мер, который необходим. Мне кажется, Андрей Владимирович выстроил очень чёткую линию. От того, какими должны быть женские консультации, чтобы потенциальная мама решила стать реальной, заканчивая набором сопровождения».

Конечно, важно уделить внимание и старшему поколению. Поэтому в следующем году стартует проект «СОПКИ.БЕЗ ГРАНИЦ». Там можно будет пройти переобучение и переподготовку перед или уже после выхода на пенсию, получить навыки обращения со смартфоном, порталом «Госуслуги», популярными онлайн-сервисами. В комплексную программу «Северное долголетие» войдут также мероприятия для интересного и активного времяпрепровождения пожилых людей. А заполярную молодёжь продолжат поддерживать грантами, субсидиями и стипендиями.

Павел Хлопонин, председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «У нас появилось молодёжное пространство «СОПКИ». Это уникальный проект и, как вы слышали, должно открыться пространство для старшего поколения. Это связь между поколениями тоже очень важна».

Особое внимание уделено развитию системы здравоохранения. В обновленном плане указана идея строительства нового здания для детской больницы и обновление помещений больницы имени Баяндина. Закреплены проекты, доказавшие эффективность. Например, проект «Медицинский шаттл», развитие выездных форм медобслуживания, «Витаминизация». Один из ключевых приоритетов – разработка системы предупреждения болезней и превентивной медицины.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкодиспансера, депутат Совета депутатов Мурманска: «Меня особо порадовал предложенный губернатором стандарт «Арктическая медицина». Не секрет, что мы живём в суровых климатических условиях, поэтому необходимо проходить углубленные и более частые обследования, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. И если это решение будет принято, то я думаю, наша система справится с этим. И здоровье северян будет улучшаться».

В рамках презентации Андрей Чибис отметил создание единого Губернаторского грантового центра. Это поможет структурировать меры поддержки, чтобы людям с интересными идеями и проектами не пришлось ходить по разным ведомствам.

Александр Самарин, председатель Ассоциации муниципальных образований Мурманской области: «План «На Севере – жить» можно назвать народным. Здорово, что все изменения жители видят и активно начинают принимать участие в этом деле. Как пример можно назвать губернаторскую программу «На Севере – твой проект». Любой желающий может загрузить на платформу «Наш Север» свой проект, он проходит модерацию, выставляется на голосование. И набравший наибольшее количество голос проект становится победителем и на его реализацию выделяются средства региональные, муниципальные. Это здорово, я считаю».

Спорт тоже будут развивать. Даже фиджитал, кибер-спорт и гонки дронов. Отдельный акцент – на создании инфраструктуры для воспитания будущих поколений заполярных чемпионов. И в этом направлении мы будем концентрироваться на развитии приоритетных для Кольского Заполярья видов спорта, в частности, лыжных гонок.

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ: «То, что я сегодня увидела, думаю, как сорока на хвосте буду носить по разным регионам, рассказывать. Потому что есть очень много интересных идей. И не только связанных со спортом. Мне кажется, когда такие креативные мысли появляются, надо, чтобы все об этом знали и по возможности осуществляли всё это».

Отдельное внимание будет уделено развитию сферы судоремонта и судостроения. Продолжится работа по газификации региона. Также предусмотрена программа по развитию минерально-сырьевого центра и созданию производств будущего, в том числе производства стратегически важных металлов, разработки месторождения лития, создания производства активных катодных материалов на базе Кольской ГМК, активизация геологической разведки, производство стройматериалов.

Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства РФ: «Такой комплексный подход даёт ощутимые результаты. Имею ввиду рост региональной экономики и доходов населения, появления современных общественных пространств для досуга и социально-культурного взаимодействия жителей. Поступательное развитие Кольского Заполярья имеет важное значение для всей России. Регион является одним из опорных пунктов Северного морского пути».

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Дальний Восток и Арктика – это больше половины нашей страны. Наши восточные и арктические рубежи связаны логистикой, экономикой, Северным морским путем. Глобальные задачи по развитию этой огромной, самой перспективной в России территории решаются руками людей. Огромный вклад в эту работу вносят жители Мурманской области».

В числе ключевых пунктов обновлённого плана – помощь участникам СВО в получении новой профессии, трудоустройстве, приоритетное медицинское обслуживание и расширение системы льгот и мер поддержки.

Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ России, Герой России: «Северный флот и в целом Кольское Заполярье для меня - основа моей жизни и службы, потому что большую часть жизни я провел именно там. И сейчас это кардинальное изменение, его даже внешнего вида. И эти тенденции, я убеждён, он будет только развиваться. В целом, нельзя не заметить, что происходит в регионе. Я бы не хотел ограничиваться программой реновации ЗАТО».

Последние годы можно назвать возрождением жилищного строительства в регионе. Уже введены три жилых дома в Мурманске и Умбе. В этом году планируется сдать ещё три. По программе «Свой дом в Арктике» выдано более 1400 сертификатов и построено более 500 домов. Заключены соглашения с тремя крупными застройщиками.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Строительство первого микрорайона мы запустили на прошлой неделе. Напомню, что это первый микрорайон со времен Советского Союза».

В ближайшие годы Мурманскую область ждёт масштабная программа модернизации жилищного фонда. Особое внимание уделено созданию в каждом муниципалитете комфортной городской среды с местами отдыха для местных жителей. К 2030 году нужно сделать не менее 60% общественных пространств комфортными для северян. А ещё у мурманчан появится своя зона отдыха у воды – современная набережная. Уже в этом году планируется запуск комплекса перегрузки угля «Лавна». Среди транспортно-логистических решений включены проекты по модернизации и расширению инфраструктуры «Атомфлота».