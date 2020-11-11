На форуме «Сильные идеи для нового времени» Андрей Чибис представил опыт Мурманской области в сфере занятости населения

Андрей Чибис презентует проекты Мурманской области на форуме «Сильные идеи для нового времени». Речь идёт о реализации успешных проектов на рынке труда в период пандемии, а также о «перезагрузке» МГТУ.

На форуме «Сильные идеи для нового времени», который в эти дни проходит в Москве, губернатор Андрей Чибис рассказал о ситуации на рынке труда региона и подробно остановился на новых формах занятости населения в период пандемии коронавируса. В качестве успешного примера глава области отметил введение временных общественно полезных работ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ввели временные общественные работы с почасовой оплатой и это позволило многим людям, которые остались без работы, гибко, в удобном графике в рамках общественных работ реализовать свои возможности».

Особый акцент на подготовке кадров под требования рынка труда. Здесь главную роль играет масштабный проект по «перезагрузке» Мурманского государственного технического университета, который готовит специалистов для «экономики будущего». Напомним, инициатива главы области по развитию МГТУ вошла в топ-лист самых перспективных идей форума «Сильные идеи для нового времени».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ключевой точкой роста является для нас реанимация мощного университета, который позволит готовить молодых специалистов для будущих задач, которые есть в Арктике.

Как заявил Андрей Чибис, такое взаимодействие между МГТУ и потенциальными работодателями поможет обеспечить не только приток населения на Кольский полуостров, но и привлечёт дополнительные частные инвестиции.