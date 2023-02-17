На форуме «Труд Крут» лицом к лицу встретились работодатели и будущие специалисты

В рамках государственного праздника Дня российских студенческих отрядов на базе Центра опережающей профподготовки Мурманской области состоялся форум «Труд Крут». Более двухсот школьников, студентов и молодых специалистов пообщались с работодателями из разных сфер.

Некоторые из ребят - участников форума «Труд Крут» состоят в студенческих отрядах. Они работают проводниками, педагогами, строителями, в трудовых отрядах и сервисном направлении. На своей точке рассказывают о деятельности сообщества и истории основания отделения.

Полина Иванова, командир Мурманского регионального отделения «Российские студенческие отряды»: «Цель российских студенческих отрядов на данном мероприятии - показать, что на любую вакансию, на любую работу веселее устраиваться в компании единомышленников и проходить этот путь всем вместе. А для студентов, которые не примкнут к нашему сообществу, мы даём дополнительную возможность поиска работодателя».

Другая часть участников форума - это студенты разных учебных заведений, которые выбирают компании по разным критериям.

Например, Александр Малинин - он будущий строитель. Учится на первом курсе в МГТУ.

Александр Малинин, студент Мурманского государственного технического университета: «Норникель» - это достаточно интересная компания, к АО «МЭС» еще присматриваемся».

Отметим, что «Мурманэнергосбыт» - это не только самая крупнейшая теплоэнергетическая компания в Заполярье, но и самая яркая на этом форуме. Ребята могут взять телефон, отсканировать QR-код и напрямую обратиться к HR-специалисту по необходимым вакансиям.

В АО «МЭС» работают около 4000 сотрудников, обеспечивают теплоснабжением 28 населенных пунктов. Наиболее актуальные специальности для этой компании - слесари, электромонтёры, электрогазосварщики и инженеры.

На форуме представители «Мурманэнергосбыта» рассказывают ребятам о компании, социальных гарантиях и активной корпоративной жизни. А также вручали брендированную продукцию.

Дарья Плетенец, специалист отдела оценки и развития АО «Мурманэнергосбыт»: «У нас очень большой штат сотрудников, поэтому много и вакансий. Много, что можем предложить, так как хотим видеть новые лица, молодых ребят, которые только заканчивают университет или колледж. Поэтому надеемся, что таких ребят здесь встретим».

Заинтересовался их вакансиям и Артём Брагин, студент МГТУ. Он будущий строитель, пошёл по стопам отца. В этом году оканчивает обучение и находится в поиске работы.

На форуме Артём заполнил анкету и будет ждать звонка.

Артём Брагин, студент Мурманского государственного технического университета: «Мурманэнергосбыт» заинтересовал своим производственно- техническим отделом. Там есть отдел капительного строительства и ремонта, поэтому хотелось бы попробовать себя там реализовать, попробовать поработать, посмотреть всё изнутри».

На форуме презентовали свои вакансии десять работодателей, прошли лекции HR-специалистов и профессиональных коучей на тему финансовой грамотности, создания предпринимательского проекта, трудоустройства несовершеннолетних и профессий будущего.

В событии приняли участие и сотрудники Центра занятости населения Мурманской области.

Роман Антонов, директор Центра занятости населения Мурманской области: «Хочется сказать, что на самом деле мероприятие это интересное. Я считаю, что оно очень значимое, потому что у нас будет много разных активностей и прямой диалог работодателей и соискателей, что очень важно. И мы надеемся, что это поможет некоторым ребятам, которым здесь будут присутствовать, первый этап - самоопределения будущим профессиям пройти, а потом наладить определённые контакты».

Организаторы форума надеются, что такие встречи будут полезны и для будущих специалистов, и для компаний.