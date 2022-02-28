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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.22 19:30

На форуме «Ворота в Арктику» представители крупного бизнеса обменялись опытом и обсудили планы по созданию инвестиционных проектов, способствующих привлечению денежных средств в Заполярье

Максим Каноев, генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития»: «Сегодняшнее мероприятие, прежде всего, межрегиональные связи. Оно даст возможность предпринимателям обменяться между собой информацией, опытом, а самое главное, что я думаю, что будут получены какие-то контакты, которые будут прежде всего способствовать региональному развитию. Мы знаем, что региональное развитие просто невозможно без экономического роста. А экономический рост возможен, если бизнес-сообщество межрегиональное».

Форум привлёк внимание не только бизнесменов, но и представителей вузов. По словам проректора Тольятиннского госуниверситета, у наших регионов есть много точек соприкосновения по вопросам развития экономики, образования и науки.

Дмитрий Микель, проректор Тольятиннского государственного университета: «Мы уверены, что особая экономическая зона, территория опережающего развития, которая есть в Мурманске, и территория такая же, с такими же преференциями, но имеющая другое направление, который есть на территории Тольятти, должны дополняться, видеть, какие у них есть перспективы для взаимодействия, для пересечения».

На мероприятии собралось немало компаний и фирм, задействованных в самых разных сферах, в том числе и в строительной отрасли.

Рамиль Халиуллов, генеральный директор ГК «Вира»: «Как я понимаю, здесь есть определённые преференции для предпринимателей. И я бы хотел добавить, что в принципе, это очень редкая площадка по уровню коммуникации власти с бизнесом, по уровню их взаимодействия».

Заполярье занимается не только развитием межрегиональных деловых связей, но «зелёными технологиями». Сейчас нашей областью заинтересовалось несколько фирм, специализирующихся на вторичной переработке сырья.

Антон Кустов, генеральный директор компании «АВК-ХИМ»: «Мы занимаемся переработкой отходов производств, используем это как вторичное сырьё и производим конечную продукцию. Мурманская область интересна наличием рыбоперерабатывающего комплекса, мы готовы использовать отходы данного производства».

В Заполярье уже зарегистрировались и платят налоги более 300 предпринимателей, участников различных программ поддержки и получатели преференций. 

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