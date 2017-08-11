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День за днём с «Арктик-ТВ»11.08.17 19:30

На главном проспекте Мурманска появились строительные леса

В Мурманске открыли сезон проведения капремонтов. Специалисты начали работы по восстановлению фасадов домов, являющимися объектами культурного наследия. Одними из первых строительные леса выросли у дома на проспекте Ленина.

Совсем скоро можно будет спокойно гулять по центру города, не боясь, что на голову обрушится часть старого балкона ил или фасада. В Мурманске началась долгожданная кампания по капитальному ремонту фасадов зданий, которые являются памятниками архитектуры.

- Сегодняшнее событие очень важное. Это действительно начало очень сложной, большой и непростой работы, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - С одной стороны, мы должны гордиться тем, что у нас так много домов – объектов культурного наследия, с другой стороны, возникли сложности, для решения которых пришлось принимать непростые решения. И вот результат этих усилий, который  сегодня мы видим – около первого дома на проспекте Ленина уже появляются леса.

- Мы сегодня открываем сезон капремонтов, - отмечает Александр Емельянцев, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. - Три ещё адреса «висят» на электронной площадке. На днях будет дана команда «стоп» и состоится заключение договоров. Ещё два дома находятся на рассмотрении комитета культуры и искусства Мурманской области, ждём согласования.

Конкурс на ремонт 23 домов выиграли две подрядные организации из Санкт-Петербурга и Мурманска. Строители приведут в порядок фасады, а 94 и 95 дома на проспекте Ленина ждёт ещё и ремонт кровли. На каждом объекте  одновременно трудятся до 20 человек.

- На всех объектах сейчас идут подготовительные работы для проведения непосредственно самих работ по капитальному ремонту зданий, - отметил Альберт Амиров, технический директор ООО «РСК». - Сейчас идут работы по устройству ограждений вокруг объекта работ.

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