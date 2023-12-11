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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.23 19:30

На главной ёлке Мурманска зажгли новогодние огни

Многие жители и гости города в этот день собрались на площади Пять Углов, чтобы традиционно вместе стать участниками этого праздника.

До Нового года осталось ровно три недели. Значит, пришло время заняться поиском подарков и украшений квартир. А центр города уже зажёг свои праздничные огни. На Пяти Углах собрались сотни людей, чтобы всем вместе прибавить яркости главной ёлке Мурманска.

Это событие давно считается большим праздником. И в этом раз на сцене выступали творческие танцевальные и театральные коллективы. Конечно, с приближающимся 2024 годом поздравил всех глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех поздравляю с наступающим, приближающимся Новым годом! Пусть этот год принесёт много-много позитивных эмоций, добра. С нами здесь, на площади, в том числе семьи ребят, которые сегодня на передовой. Объединяясь, зажигая ёлку, передаём праздничное настроение нашим героям, нашим защитникам Отечества! Добра, благополучия, здоровья всем вам!».

Зажигать огни на новогодней ёлке пришлось силами всех гостей праздника. Конечно, не без помощи Деда Мороза и Снегурочки.

Чтобы продлить предновогоднее настроение гости отправились на другую сторону площади, где развернулась традиционная ярмарка «На Севере - тепло». Здесь можно согреться вкусным чаем и угощениями арктической кухни, купить новогодние подарки родным и близким.

Организованы творческие мастер-классы и развлекательная программа для детей. Андрей Чибис вместе с мурманчанами посетил это яркое место.

Новогодняя ярмарка на улице Воровского будет работать до 8 января 2024 года.

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