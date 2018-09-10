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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.18 19:30

На главную базу Северного флота прибыл фрегат «Адмирал Горшков»

Напомним, новый корабль зачислили в состав самой крупной дивизии ракетных кораблей ВМФ России, куда так же входит ракетный крейсер «Пётр Великий» и авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Фрегат «Адмирал Горшков» - первый надводный корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского в Баренцево и Белое моря для испытаний на полигонах Северного флота. За весь период тестирования кораблём было пройдено более 80 тысяч миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 стрельб главным ракетным комплексом. Он успешно прошёл все ходовые и приёмо-сдаточные испытания, имеет большой потенциал для того, чтобы стать одним из лучших на флоте.

В ближайшее время экипажу предстоит плановая боевая подготовка на базе и в море, а затем выполнение задач дальних походов.

 

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