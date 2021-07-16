На Гвардейской улице Мурманска досрочно сдают детскую и спортивную площадки

Этим летом в столице Заполярья не только ремонтируются дворы, но и строятся новые детские площадки. Одну из таких посетил глава администрации города Мурманска.

Новую площадку во дворе дома №11 на Гвардейской улице начали строить ещё в мае, а сейчас она уже практически готова. Игровая зона легкодоступна - поверхность территории выровнена, к комплексу проложены асфальтовые дорожки. Строителям осталось совсем немного – смонтировать освещение и систему видеонаблюдения.

Антонина Шихирина, начальник административно-хозяйственного управления «Центр городского развития Мурманской области»: «Данная площадка должна была быть готова к 3 августа 2021 года. Подрядчик сдал данную площадку досрочно».

Территория оборудована дли игр и занятий спортом, здесь есть и карусели, и качели, и даже настоящий батут, который выдерживает взрослого человека.

Жители окрестных домов уже давно хотели себе детскую площадку во двор и их желание наконец-то исполнилось, они очень благодарны за новое место для прогулок с детьми.

Рекреационно-спортивная зона обустроена совместными усилиями администрации города Мурманска и Центра городского развития. В следующем году эта территория получит дополнительное озеленение, а мурманчане смогут увидеть площадку уже в полностью готовом виде.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Пятнадцать новых детских площадок мы делаем вместе с Центром городского развития. Это помимо капремонта дворов, помимо спортивных плоскостных сооружений».

Строительство идёт в рамках проекта «На Севере жить», игровая зона на Гвардейской улице – одна из нескольких детских площадок, которые должны быть построены в городе в этом году.