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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.23 19:30

На каникулах – в творческий лагерь, или Добро пожаловать в мир магии и волшебства!

Школа чародейства открыла свои двери школьникам Гаджиево, правда, лишь на время каникул.

Капля хорошего настроения, щепотка добра и радости (по вкусу) – вот рецепт зелья удачи. Цветные баночки, разработанные юными волшебниками, теперь украсят запястья, рюкзаки или места над письменным столом. Создание магического вещества – лишь часть широкой программы мастер-классов от организаторов Гаджиево.

В школу чародейства Ксению Баранову, как и её однокурсников, зачислили на время весенних каникул. Оказалось, такая альтернатива домашнему времяпрепровождению гораздо приятней и полезней.

Ксения Баранова, участница творческого лагеря, г. Гаджиево: «Лучше! Потому что тут развивается мышление, фантазия, даже мелкая моторика. И это лучше, чем просто сидеть дома».

Распределительная шляпа направила Дарину на факультет Когтеврана. Вместе с ней за ученическим столом оказалось ещё несколько ребят. Остальные заняли места факультетов Гриффиндора, Слизерина и Пуффендуя. Тем не менее, атмосфера в лагере царит дружеская, цвета шарфов, уверены ребята, не атрибут соперничества, а скорее, момент дисциплины.

Дарина Мацко, участница творческого лагеря, г. Гаджиево: «Очень весело, особенно, когда понимаешь, что с утра не надо идти в школу. Идёшь в классное место, где все тебе рады. Здесь можно творить, придумывать. Нет границ».

Ксения Баранова, участница творческого лагеря, г. Гаджиево: «Все дети очень добрые, всегда протянут руку помощи, все дружат, общаются».

Хогвартс, заработавший на базе Центра досуга и творчества, дело рук Дарьи Сербиной. Она открывает уже не первый поток юных магов, так как курсы волшебства оказались весьма востребованными, ведь даже письма-приглашения будущим ученикам доставляли лично в руки. На площадках за ребятами следят настоящие преподаватели магических искусств – каждый мастер-класс уникален и неповторим. Работа с полимерной глиной, создание свечей, кастомизация вещей, а также настольные игры, беседы и квизы не повторяются смена от смены, ведь большая часть детей зачислены в школу во второй и даже третий разы.

Светлана Шатрова, мастерица, координатор лагеря, г. Гаджиево: «Гарри Поттер будет нашей классической темой. Будут и другие творческие смены: наша команда всегда придумывает какие-то штучки, фишечки, чтобы не было заезжено».

Анна Дорофеева, участница творческого лагеря, г. Гаджиево: «Я бы повторила всю смену, потому что мне всё понравилось».

Каждый волшебник по завершению курса получил именной диплом о прохождении курсов чародейства. Его лично вручил ученикам директор волшебной школы.

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