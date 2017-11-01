На каникулах скучать не приходится!

Школьники ушли на осенние каникулы, а чтобы не скучать дом, родители юных северян стали записываться их в детские лагеря. Эти организации открылись на базах мурманских школ. В них ребята не только заводят новых друзей и весело проводят время, но и расширяют свой кругозор. В одном из таких лагерей побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Группа учеников младших классов мурманской школы № 37 только вернулась с прогулки. Ребята ходили на экскурсию по городу и посетили Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку. Читать школьники любят, а потому и визит прошёл с пользой. Такие мероприятия у детей, которые посещают лагеря, каждый день.

- Замечательно, что наш город находит возможность для того, чтобы каждый сезон, каждые каникулы наши юные мурманчане приходили в оздоровительные лагеря, - говорит Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Они не только здесь интересно отдыхают, но и набираются здоровья.

В детских лагерях предусмотрено двухразовое питание. Получают его ребята в школьных столовых. Продукты все свежие, еда тщательно сбалансированная. В рацион входят не только овощи, но и фрукты. Хлеб и компот - обязательно.

- В день родители платят по 50 рублей. Всего сумма, которую платят родители за 5 дней - время пребывания в детских лагерях, составляет 250 рублей при двухразовом питании, - отмечает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета по образованию администрации города Мурманска. - Для нас очень важно, чтобы дети продолжили отдых в санаторно-оздоровительных учреждениях. Сейчас в оздоровительных учреждениях отдыхает 90 детишек, это в «Гандвиге», в «Лапландии». Кстати, отдыхают на совершенно бесплатной основе.

Есть в 37-й школе и нововведения. Если обычно в детских лагерях на базе школ отдыхают только учащиеся младших классов, то здесь организовали группу и для тех, кто старше. 9-классники также сидят за партами и ходят на экскурсии, но программа у них более серьёзная и адаптирована для ребят их возраста. Сейчас девятиклассники, например, готовятся встречать День народного единства. Проведут праздник они вместе с друзьями и учителями.

Всего в Мурманске на период осенних каникул открыты 11 детских оздоровительных лагерей. Посещает их 1191 ребёнок. Смена продлится до 3 ноября. Кроме того, в рамках национальной программы детского культурно-познавательного туризма 30 школьников станут участниками экскурсионно-туристских смен по городам России.