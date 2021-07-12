День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.21 19:30
На Каннском фестивале состоялась премьера фильма «Купе № 6», многие сцены которого снимались в Заполярье
Кинолента стала частью основной конкурсной программы, где за «Золотую пальмовую ветвь» соревнуется ещё 23 фильма.
Литературной основой сценария стал роман Росы Ликсом. Главная героиня - финская студентка, которая едет поездом Москва—Мурманск, чтобы сбежать от своей любви. В купе она оказывается вдвоём с русским шахтёром, и за время пути пассажиры сближаются. Фильм уже получил хорошие отзывы критиков. Которые называют картину одной из лучших работ представленных на фестивале, имеющую большие шансы быть выдвинутой на «Оскар».
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