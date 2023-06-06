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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.06.23 19:30

На карте Мурманска появилась веганская кофейня

Людей с определёнными вкусовыми привычками становится всё больше. Например, речь про вегетарианцев и веганов. Есть ли какая-то и для них вкусная альтернатива в городе - смотрите в нашем сюжете. 

Вегетарианство и веганство никуда не делись. Первое подразумевает осознанный отказ от мяса, а вторые - потребление пищи без использования продуктов животного происхождения. И если есть спрос на такие предпочтение, должно было появиться и предложение. Занять нишу решила смелая молодая предпринимательница из Мурманска Ирина Кузнецова. Так на карте города появилась веганская кофейня.

Ирина Кузнецова, владелица веганской кофейни: «Я сейчас прохожу обучение от центра поддержки предпринимательства Мурманской области «Своё дело», как раз которое позволит осенью податься мне на получение гранта до миллиона рублей, и конечно же очень хочется расширяться».

Но это все скрытая от глаз внутренняя кухня, посетители же видят в меню кофе на растительном молоке, цикорий, десерты без сахара, лактозы и глютена.

Ирина Кузнецова, владелица веганской кофейни: «Что будет не только актуально людям, которые придерживаются веганского питания, по этическим или по здоровью соображениям. Но и так же для тех, у кого есть аллергия. Или, например, малыши. Придёт мама с ребёнком, и ребёнок может выбрать любой десерт с витрины, и мама не переживает, что там много сахара, химии и так далее».

Для кого-то выбранный формат питания - просто эксперимент, а для кого-то - настоящий образ жизни.

Сергей Аникиев, сооснователь веганской кофейни: «Я вегетрианец уже как пять лет. И для меня это как смысл жизни, то есть образ жизни. Это не просто из разряда идеи, которая появилась «О! неплохо было бы заработать на тренде, на ЗОЖе, на вегетарианстве, на веганстве. Мы очень долгое время не могли что-то заказать, например, в городе у нас».

Спорить о вкусах, и о том, что полезно, а что нет, мы не будем. Но клиентов у альтернативной кофейни, судя по посадке в зале пока немного, впрочем, это будний день.

Виктория Маркова, посетительница: «Для меня такой формат питания - это как забота о себе, как любовь к себе , проявление любви к себе, когда ты кушаешь полезную еду, при этом очень вкусную и классно приготовленную».

Если ребята получат грант, то организуют в кофейне еще и полноценную кухню. Интересно, будут ли в новом меню позиции, связанные с Арктикой? Такой тренд задали и активно продвигают мурманские рестораторы.

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