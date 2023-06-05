День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.23 19:30
На Кировском руднике рухнула часть горной породы
Вызвано ли это специально или же порода обваливалась сама, не сообщается.
Момент происшествия запечатлели очевидцы. По их информации во время ЧП никто не пострадал.
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