На кладбище Мурманска создадут три тысячи мест для новых захоронения

До 1 мая создадут три тысячи мест для захоронения, об этом стало известно во время оперативного совещания от вице-губернатора Юрия Сердечкина.

В течение недели подрядная организация приступит к созданию нового участка. Губернатор Андрей Чибис обратил внимание на то, что вопрос работы кладбищ – это полномочия органов местного самоуправления. Чтобы избежать таких ситуации в других муниципалитетах, глава региона поручил провести соответствующие проверки на местах.

В феврале прокуратура начала проверку из-за нехватки мест на городском кладбище Мурманска. Как сообщалось ранее, оставшегося участка может хватить для захоронения умерших примерно на месяц.